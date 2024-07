Romelu Lukaku, absent sur et en dehors du terrain : qu'est-ce qui clochait ? On ne le saura pas de sitôt

Le meilleur buteur de tous les temps en Belgique a traversé l'Euro en fantôme. Romelu Lukaku n'a pas répondu présent, que ce soit sur ou en-dehors des terrains.

Est-ce que ces trois buts refusés lors des deux premiers matchs lui sont restés en tête? Le fait est que ce n'était pas le Romelu Lukaku dont l'équipe nationale avait besoin. Trop lent, pas assez de punch et pas assez tranchant. Il maintient pourtant toujours une défense en alerte, mais on attendait plus de lui.

Les médias en Allemagne avaient un groupe WhatsApp via lequel ils pouvaient demander les joueurs qu'ils voulaient interviewer après le match. Le nom de Lukaku était toujours le premier à être envoyé. Pourtant, on ne l'a jamais vu une seule fois.

Lorsque la RBFA a accepté vendredi d'avoir une discussion informelle avec certains joueurs, bien sûr, 'Big Rom' a été demandé à nouveau, mais il n'a pas non plus voulu y participer. "Après la France", était le message transmis à tout le monde. Mais même dans la zone mixte après l'élimination, pas trace de Lukaku.

Beaucoup de questions, pas de réponses

Si Lukaku a toujours été discret dans les médias, un tel renfermement sur soi est inédit. Cela se voyait aussi sur le terrain. Les choses ne se déroulaient pas comme il le voulait. Alors qu'auparavant il donnait souvent des indications sur le terrain, il semblait se replier sur lui-même, multipliant les gestes de frustration.

Ce n'était en tout cas pas le Lukaku auquel nous étions habitués et dont nous avions tellement besoin. Est-ce dû au système de jeu? Au jeu défaillant de l'équipe ? Les soucis de transfert le préoccupent-ils? Y avait-il un problème physique? Nous ne pouvons que spéculer.

Car ce sont les questions que nous aurions aimé lui poser et dont la réponse se fera probablement attendre des mois. Lukaku n'est pas le genre d'homme à accorder rapidement une interview.

Nous savons aussi que cela le hantera. Car après une campagne de qualifications XXL, Lukaku voulait réussir ce qui semblait bien être son ultime rendez-vous en sélection nationale. Le reverra-t-on sous le maillot des Diables Rouges ? Pour être honnête, rien n'est moins sûr.