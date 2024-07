Vers un changement radical chez les Diables Rouges ? Un homme très important pourrait partir

Il est presque impensable que les Diables Rouges continuent sans aucun changement après la déception de l'Euro. Pourtant, la tendance générale est que la fédération de football devrait continuer avec l'entraîneur en chef Domenico Tedesco.

Après la grosse déception de l'Euro, il y a plusieurs options sur la table : un accord mutuel pour se séparer, un nouveau défi pour Domenico Tedesco ou la fin de l'histoire pour Franky Vercauteren.

Le Dernière Heure rapporte que cette dernière option pourrait bien devenir réalité. Le contrat de Vercauteren se termine à la fin de cette année.

Au sein de la fédération, on se demande s'il est vraiment complémentaire de Tedesco. De plus, Vercauteren a un salaire élevé et ce coût n'aurait pas encore été budgétisé.

Franky Vercauteren sur le départ des Diables Rouges ?

La fédération belge devra de toute façon réaliser des économies. Ne pas renouveler la collaboration avec Vercauteren pourrait être un moyen d'y parvenir. Son avenir chez les Diables Rouges est décrit comme incertain. En ce qui concerne Domenico Tedesco, il semble toujours que la collaboration se poursuivra sans problème.

Le sélectionneur national devrait s'attendre à une évaluation sévère. L'attitude de l'équipe nationale, mais aussi la tactique et la communication de Tedesco, soulèvent des questions au sein de la fédération. D'un autre côté, il y a aussi des éléments positifs qui sont considérés comme des circonstances atténuantes.