Laurent Depoitre se livre sur son départ de La Gantoise : "C'est comme si le club m'avait abandonné...."

Laurent Depoitre (35 ans) est actuellement sans club après la fin de son contrat avec La Gantoise.

Laurent Depoitre est revenu à La Gantoise à l'été 2019. L'attaquant a été freiné par des blessures, l'empêchant dernièrement d'évoluer à son meilleur niveau.

Dans le même temps, sa relation avec la direction et l'ancien directeur exécutif Michel Louwagie s'est déteriorée. Depoitre se livre dans une interview accordée à Sudinfo.

"A partir du moment où je me suis blessé, j'ai eu l'impression que la direction du club m'avait abandonné", explique-t-il. "Après mon opération, il n'y a eu aucun contact avec Michel ou la direction. On ne s'est pas intéressé à ma rééducation. Pourtant, je voulais revenir plus fort que jamais, avec ou sans leur soutien. Les médecins m'avaient prescrit six à huit mois de rééducation."

La fin de l'histoire avec La Gantoise a été assez douloureuse. "Le club a décidé de ne plus me payer après six mois. Pire, Michel Louwagie a même fait pression sur moi pour que je quitte La Gantoise en janvier. Il m'a indiqué que si je restais, je ne pourrais jamais réintégrer l'équipe."

L'attaquant regrette cette fin au goût amer. "Surtout en raison de notre histoire. J'ai joué pour le club pendant de nombreuses années. Mais je reste un Buffalo, pour le staff, les joueurs et les supporters", conclut-il.