Un accueil à la CR7 : les moyens colossaux mis en place par le Real Madrid pour l'arrivée de Mbappé

Le mardi 16 juillet, le Real Madrid organise une présentation spectaculaire pour sa nouvelle star, Kylian Mbappé, au stade Santiago Bernabeú à guichets fermés. Le club ne lésine pas sur les moyens avec des feux d'artifice, des jeux de lumière, de la musique live et des invités spéciaux.

L'événement commencera à 19 heures, avec Mbappé, en provenance du Paris Saint-Germain, accueilli en héros dans le maillot portant le numéro 9. Mbappé entrera dans le stade via le tunnel des vestiaires et une passerelle lumineuse pour rejoindre un grand podium, accompagné d'un grand feu d'artifice.

Dans le stade, il sera officiellement accueilli par le président Florentino Pérez, l'invité d'honneur et légende madrilène José Martinez Sanchez (Pirri), ainsi que par plus de 80 000 fans que l'on imagine enthousiastes.

Cette présentation vise à avoir le même impact que celle de Cristiano Ronaldo en 2009, qui avait également été accueilli par un stade complet. Lors de la présentation d'Eden Hazard en 2019, 50 000 fans étaient présents.

Mbappé a signé un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2029. Il a commencé sa carrière à l'AS Monaco et a été prêté au PSG en 2017, avant d'être acheté un an plus tard pour 180 millions d'euros. Avec le PSG, il a remporté six fois le championnat, a gagné la coupe quatre fois et a été six fois meilleur buteur de France. Avec l'équipe nationale française, il a remporté la Coupe du Monde en 2018 et a atteint la finale de 2022.

Actuellement, Mbappé est toujours en lice pour remporter l'Euro avec la France, ce qui pourrait enrichir davantage sa carrière, déjà très impressionnante.