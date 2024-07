L'Euro décevant des Diables pas sans conséquences : l'avenir de Franky Vercauteren discuté...et ce n'est pas le seul

L'Union Belge prévoit une évaluation approfondie de son département sportif. Il pourrait donc y avoir du changement dans les semaines et les mois à venir.

Après l'Euro décevant et les changements à la tête du département arbitral, la fédération envisage également de revoir le département sportif. Domenico Tedesco ne sera pas le seul à voir son bilan évalué.

Les cas de Franky Vercauteren (Directeur sportif), Jelle Schelstraete (Directeur opérationnel), Luke Benstead (Entraîneur adjoint de l'équipe première et Responsable des équipes nationales de jeunes) et Peter Willems (Directeur sportif et de l'arbitrage) seront notamment discutés.

Du changement à venir

Leurs fonctions se chevauchent en partie, ce qui est inefficace, surtout en période de difficultés financières. L'Union Belge a enregistré une perte de 11 millions d'euros l'année dernière, ce qui rend les restructurations inévitables explique Het Laatste Nieuws.

L'avenir de Vercauteren est particulièrement incertain. Son contrat se termine fin décembre et son rôle lors de l'Euro a été remis en question.

Domenico Tedesco ne serait quant à lui pas immédiatement remis en cause. Notre sélectionneur a resigné jusqu'en 2026 avant l'Euro et devrait normalement être à la barre début septembre lorsque la Ligue des Nations reprendra ses droits.