Les adieux d'une légende : après son Euro XXL, Pepe quitte le FC Porto

À 41 ans, Pepe a été l'un des meilleurs défenseurs de l'Euro 2024. Il quitte le FC Porto, et la retraite semble lui tendre les bras.

L'Euro 2024 de Pepe aura été un magnifique chant du cygne. Pour sa dernière compétition internationale, le défenseur central a été impérial de bout en bout, offrant une dernière performance trois étoiles contre la France mais ne pouvant empêcher l'élimination du Portugal.

À 41 ans, la fin semble cependant arrivée : en fin de contrat au FC Porto, Pepe ne sera pas prolongé. Le club a annoncé son départ dans une vidéo en forme d'hommage, pour un joueur qui a tout gagné avec les Dragons (quatre championnats, cinq Coupes du Portugal, quatre Super Coupes, une Coupe de la Ligue et une Coupe Intercontinentale).

C'était le second passage de Pepe au FC Porto, après y avoir évolué de 2004 à 2007. Le Portugais a ensuite bâti sa légende au Real Madrid durant 10 ans, de 2007 à 2017, gagnant absolument tout, dont trois Ligas et surtout 3 Ligues des Champions.

Parti au Besiktas pour deux saisons, il revenait à Porto en 2019. Avec la Seleçao, Pepe a gagné l'Euro en 2016 et cumulé 141 caps (8 buts). Il n'a pas officialisé sa retraite internationale, et on ignore s'il s'offrira une ultime pige en club (au CS Maritimo, son club formateur actuellement en D2...?), mais l'heure semble approcher.