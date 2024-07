Un joueur clé de l'Union ne s'entraîne plus avec le groupe : son départ est inévitable !

L'Union risque, une fois de plus, de subir une transformation majeure. C'est encore une figure phare du club, qui a connu le titre en D1B, qui va prochainement quitter le navire : Loïc Lapoussin.

Loïc Lapoussin n'a pas joué lors du match amical contre le Patro Eisden, lors duquel les vice-champions de Belgique ont partagé l'enjeu (lire le résumé). En réalité, le Malgache ne s'entraîne même plus avec le groupe, même s'il est toujours sous contrat avec l'Union jusqu'en 2025. Son départ semble donc inévitable.

Le flanc gauche a disputé 164 matchs pour les Bruxellois, inscrivant 15 buts et délivrant 25 passes décisives. La saison dernière, il n'était déjà plus certain de sa place de titulaire et, à l'âge de 28 ans, Lapoussin souhaite relever un nouveau défi.

L'Union encore privée de Burgess, Lapoussin sur le départ

En outre, Christian Burgess n'est toujours pas apte. Le défenseur anglais s'est blessé au pied lors des Champions Play-Offs et souffre toujours de cette blessure.

Il devrait manquer la Supercoupe le 20 juillet et éventuellement le(s) premier(s) match(s) de championnat. La durée exacte de son absence n'est pas encore connue.

Ce lundi, l'Union part en stage à Arnhem, aux Pays-Bas, avec vingt-trois joueurs, dont trois gardiens. Trois jeunes joueurs accompagnent le groupe : Christian Makaté, Daniel Tshilanda et Yari Stevens. Ils joueront un match amical contre Go Ahead Eagles vendredi et contre le PAOK Salonique samedi.