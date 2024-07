Les adieux d'un artiste : Xavier Mercier prend sa retraite après son départ du RWDM

Xavier Mercier a quitté le RWDM et on se demandait ce que l'avenir lui réservait. La réponse se situera hors des terrains, car l'élégant milieu de terrain a décidé de raccrocher les crampons.

Plus tôt dans la soirée, nous vous annoncions que Xavier Mercier (34 ans) quittait le RWDM. Par la même occasion, nous soulignions que le médian français pourrait encore rendre de fiers services à de nombreux clubs de Challenger Pro League ou de Nationale 1 s'il le souhaitait.

Mais bien vite, ces espoirs de revoir l'une des plus belles pattes de notre football sur les terrains ont été tués dans l'oeuf : Mercier a en effet annoncé sa retraite dans la foulée.

Xavier Mercier a publié un communiqué via Instagram afin d'officialiser la nouvelle :

"Voilà, après de nombreuses années dans le monde du football, il est temps pour moi de mettre un terme à ma carrière professionnelle ! Je suis très fier du parcours que j'ai eu en commençant de la CFA2 (ndlr : actuelle N3, division 5 française) jusqu'en Europa League, avec des hauts et des bas, des joies et des peines.

J'ai eu la chance de rencontrer des personnes merveilleuses, que ce soit joueurs, staffs, entraîneurs, personnes de l'ombre, supporters, dans tous les clubs que j'ai connus. Justement, ces clubs, je voulais les remercier (AS Saint Privat, Nimes Olympique, Montpellier, US Lesquin, EA Guigamp, AS Beauvais, US Boulogne, Courtrai, Cercle de Bruges, OH Louvain, Ferencváros, RWDM).

Merci d'avoir eu confiance en moi. Place maintenant à de nouveaux projets en espérant vivre autant de belles choses que dans ma première vie", a déclaré le Français.