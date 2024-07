Contretemps pour l'Union Saint-Gilloise durant le stage de préparation

L'Union Saint-Gilloise devait affronter les Go Ahead Eagles cet après-midi aux Pays-Bas. Mais la météo en a décidé autrement.

L'Union Saint-Gilloise est actuellement en stage à Doorwerth, aux Pays-Bas. Sébastien Pocognoli y découvre son groupe, presque au complet pour l'occasion, seuls Ross Sykes et Christian Burgess étant absents pour cause de blessure.

Malheureusement, "Poco" ne pourra pas encore faire ses débuts en tant qu'entraîneur principal de l'USG, comme c'était prévu pour ce vendredi. L'Union devait en effet affronter Go Ahead Eagles, club d'Eredivisie, mais la rencontre a été annulée.

Les lourdes pluies qui frappent la région ont en effet forcé l'annulation de la rencontre prévue sur le terrain de l'AZC Zutphen.

Ce samedi, un autre match amical est prévu face au PAOK Salonique, un peu plus au sud, sur le terrain de Wittenhorst. On ne peut qu'espérer pour l'USG que les conditions météorologiques, catastrophiques dans de larges pans de la région, seront un peu meilleures et permettront au match d'avoir lieu.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, l'Union avait officialisé le départ de son attaquant Gustaf Nilsson pour le Club de Bruges (détails à retrouver ici).