C'est officiel : Bruges chipe un joueur de l'Union Saint-Gilloise pour plus de 6 millions d'euros !

Comme Casper Nielsen avant lui, Gustaf Nilsson fait le trajet du Parc Duden au Jan Breydel après le titre brugeois la saison passée. L'attaquant suédois de 27 ans a signé un contrat jusqu'en 2028 en Venise du Nord.

Alors qu'il lui restait un an de contrat, l'Union Saint-Gilloise touche un joli montant pour Nilsson : après avoir refusé une offre de 4,5 millions, c'est finalement pour 6,1 millions qu'elle a laissé partir son attaquant, auteur de 27 buts en 93 matchs.

Hasard du calendrier : le premier match officiel de Gustaf Nilsson avec Bruges devrait avoir lieu le 20 juillet... face à ses anciennes couleurs, lors de la Supercoupe de Belgique.

Gimme, gimme, gimme our new striker from Sweden. 🎶🇸🇪 #GN19