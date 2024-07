Non, Fredberg n'est pas en vacances : Pourquoi Anderlecht ne se précipite pas sur le mercato

Les supporters d'Anderlecht s'impatientent devant l'apparente inactivité de leur direction sur ce mercato, et alors que la reprise est pour dans deux semaines. Mais Jesper Fredberg sait que rien ne sert de courir...

Le duo danois d'Anderlecht n'est pas fan du format de notre compétition, surtout maintenant qu'il a été décidé que la division des points restera en place pendant des années. Dans le passé, ils l'ont clairement fait savoir : "Qui joue 30 matchs pour un point et demi par match ?".

Brian Riemer l'a lâché à plusieurs reprises durant la saison, et c'est ce format qui fait que Jesper Fredberg ne va pas se précipiter sur le marché estival. Il a un budget limité et sait qu'il ne peut pas gaspiller 4 ou 5 millions pour un joueur sur lequel il n'y a pas unanimité à 100 %... alors qu'il n'y a "pas urgence", la perte de points en entame de phase classique étant moins grave qu'un noyau mal optimisé.

Fredberg n'est pas en vacances

Le CEO Sport du RSCA va donc se concentrer à fond sur ses plans A avant d'éventuellement passer aux plans B en fin de mercato si le premier s'avère franchement irréalisable. Patience est le maître mot à Anderlecht cet été. La fin de l'Euro, bien sûr, était une première étape.

Fredberg est-il actuellement en vacances, comme beaucoup de supporters le pensent ? Non : il faisait partie de la commission technique du Danemark à l'Euro, et y cherchait également des opportunités pour les Mauve & Blanc.

Fredberg est actuellement occupé par les négociations, les prolongations de contrats et les joueurs qu'il veut conserver comme Augustinsson et Vertonghen. Il y a en effet beaucoup plus à faire que simplement recruter de nouveaux joueurs. Il doit également trouver un accord avec, entre autres, Théo Leoni et Killian Sardella auxquels il ne reste qu'un an de bail.

Riemer entamera la saison avec une équipe "B"

Bref : tout le monde au RSCA sait que Brian Riemer débutera face à STVV avec une équipe dite "de fortune", et cela n'inquiète personne. Après tout, ce ne sont que des matchs "à un point et demi", et bien peu d'équipes seront prêtes (notamment pas Saint-Trond, le premier adversaire, absolument pillé depuis la fin de la saison).

Pour les supporters, cela peut être dur à accepter, mais Fredberg sait également ce qu'il veut obtenir : un gardien de but, deux défenseurs, un ou deux ailiers et un milieu offensif créatif. Tous des profils coûteux et qui nécessitent donc un travail minutieux... et patient.