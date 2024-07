Le nouveau mentor du Racing impose son style

L'Allemand a connu sa première défaite en amical depuis qu'il a rejoint le Racing. C'était contre Feyenoord.

Thorsten Fink a la lourde tâche de remettre Genk sur les bons rails dans le haut de la JPL. Après ses belles performances au Stayen, tous les yeux Limbourgeois sont tournés vers lui et l'attente est grande dans le camp du Racing.

Lors d'un entretien accordé à la chaine du club, l'Allemand a évoqué son style de coaching ainsi que ses attentes par rapports à son équipe : "J'ai besoin d'une équipe technique qui soit meilleure que moi sur un terrain. Quand je suis bien entouré, je ne dois pas tout expliquer aux autres membres du staff à chaque fois. Je travaille avec tout le monde dans l'équipe et cherche à être le plus efficace possible."

Il en va de même pour les joueurs : "Qu'il s'agisse du joueur numéro 1 ou du joueur numéro 28, les règles sont les mêmes pour tous et j'ai le même comportement à leur égard. Tout le monde est pareil à mes yeux et la confiance est un mot clé. Lorsque nous nous faisons confiance, nous allons loin. C'est ainsi que nous pouvons être très bons", explique l'Allemand.

Fink veut que ses joueurs acceptent les critiques

"Je veux pouvoir dire à un joueur des choses qu'il n'aime pas entendre. Mais il sentira que l'entraîneur est honnête avec lui et qu'il le fait pour l'élever à un niveau supérieur, et non pas pour le casser. C'est comme ça que je travaille", explique Fink.