Le "cas" Balikwisha n'a pas surpris Ivan Leko : "Il ne voulait pas faire partie de ce projet"

Après son frère Michel-Ange qui avait menacé d'utiliser la "loi de 78" pour partir à l'Antwerp et avait forcé son transfert, au tour de William Balikwisha de rompre son contrat au Standard. Ivan Leko a réagi à ce départ.

Le nom Balikwisha ne sera plus jamais prononcé sans un petit rictus ou sans être ponctué d'un qualificatif peu élogieux du côté de Liège. Après Michel-Ange qui avait forcé son transfert à l'Antwerp en faisant planer la menace d'une rupture de contrat, au tour de William Balikwisha de claquer la porte et de rompre son contrat.

Un départ qui en a choqué plus d'un parmi les supporters alors que Balikwisha était l'une des satisfactions relatives de la saison passée.

Mais Ivan Leko semble moins surpris. "Je n'ai rien à dire à ce sujet. C'était clair qu'il ne voulait pas faire partie de ce projet", déclare le coach croate dans les colonnes de La Dernière Heure.

Visiblement, le milieu de terrain belgo-congolais avait fait sentir à sa direction et son entraîneur qu'il ne comptait pas rester. "Il n'était pas présent à la reprise, c'était clair entre la direction et le joueur", assure Leko, qui comptait initialement sur Balikwisha et devra donc faire sans.

"C'est un choix étrange parce que je l'apprécie et qu'il jouait beaucoup avec moi", regrette l'entraîneur des Rouches. Le mercato liégeois s'avère encore plus compliqué que prévu.