Les médias britanniques pointent les deux "principaux responsables" de la défaite : "Un simple spectateur"

Les médias anglais se sont déchaînés après la défaite en finale de l'Euro. En particulier, le sélectionneur Gareth Southgate et Harry Kane ont été vivement critiqués.

“La tentative de l'Angleterre de mettre fin à 58 ans de douleur et de déception s'est soldée par un échec”, écrit ainsi la BBC. “C'est une nouvelle fois un crève-coeur. Car l'Angleterre a été purement écrasée par une Espagne supérieure".

"Il y avait clairement de l'optimisme et du progrès au cours des huit années pendant lesquelles Southgate était aux commandes. Mais aucun succès tangible sous forme de trophées. Sera-t-il encore là pour le prochain Mondial ? C'est peut-être la déception de trop".

Au sujet de Kane, la BBC est sans pitié. “Il a été la grande déception. Harry ne semble pas être en forme ni assez vif pour jouer à son meilleur niveau. Il est l'ombre de l'attaquant de classe mondiale qui marquait si souvent pour l'Angleterre par le passé. Les supporters anglais ont demandé bruyamment Ollie Watkins tôt dans la seconde mi-temps."

"Il n'y avait guère de doute sur qui ils voulaient voir sortir. Kane était désemparé lorsqu'il a été remplacé. Il attend ainsi toujours la première grande victoire de sa carrière, et une nouvelle opportunité en grand tournoi est encore passée.”

Daily Mail critique également sévèrement l'attaquant anglais. Dans ses cotes, le buteur du Bayern est le seul à avoir une note négative : 4 sur 10. Walker, Guehi, Rice, Foden et Watkins, qui est entré en jeu, obtiennent la moyenne. “Tellement immobile et, comme à chaque match de cet Euro, clairement pas en forme."

La fin de l'histoire Southgate ?

"Son premier contact avec le ballon laissait souvent à désirer, et lorsqu'il a essayé de rectifier cela une fois, il a reçu un carton jaune. Si son pied était allé plus haut, cela aurait été un rouge. Kane a également perdu beaucoup de ballons. Logiquement remplacé à la 60e minute. C'est triste à dire, mais lors de cet Euro, Kane était simplement un spectateur.”

“Les joueurs ont joué tout le tournoi sur le fil du rasoir et terminent l'Euro avec tristesse”, déclare The Sun. “Mais on ne peut nier que l'Espagne est un champion mérité. Tout au long de l'Euro, l'Angleterre a tout simplement mal joué."

"Et lors de la majeure partie de la finale, ils ont été surclassés. À cause du but encaissé en fin de match, on peut parler d'une tristesse tardive, mais pas d'un échec. Car l'Espagne était tout simplement trop forte lors de cet Euro. Et l'Angleterre n'était qu'une équipe vivant de quelques moments.”

“Football is not coming home. L'histoire de Southgate sera certainement terminée maintenant. Il a mis l'Angleterre sur la carte, mais après deux finales, une demi-finale et un quart de finale, il restera comme l'homme qui a presque remporté un grand tournoi. Quand la Coupe du Monde débutera, nous serons déjà à 60 ans de douleur et de tristesse. Et chaque année, la douleur s'intensifie...”