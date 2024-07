Une légende de l'Allemagne, champion du monde en 2014, annonce sa retraite internationale

C'est la fin d'une ère pour l'Allemagne. Alors que l'Euro 2024 prend fin, plusieurs joueurs emblématiques de la Mannschaft tirent leur révérence.

On savait déjà que Toni Kroos prendrait sa retraite, non seulement internationale mais également en club, au terme de l'Euro 2024. Le parcours de l'Allemagne s'est arrêté en quart de finale face à l'Espagne, vainqueur final, et Kroos avait donc déjà fait ses adieux au public allemand.

Une autre retraite internationale, prévisible mais qui restait encore incertaine, vient d'être officialisée. Thomas Müller (34 ans) a annoncé qu'il quittait la sélection allemande, après l'énorme déception de l'élimination en quarts de finale. "Il est l'heure de se dire au revoir", écrit brièvement l'attaquant du Bayern Munich via ses réseaux sociaux.

Müller laisse derrière lui un bilan de 131 caps, 45 buts et 41 passes décisives. Il aura fait partie des grands artisans du titre mondial remporté en 2014, aux côtés notamment de Manuel Neuer et Toni Kroos, encore présents cette année.

En 2018, après l'énorme déception de la Coupe du Monde (élimination en poules), Thomas Müller avait fait partie du grand ravalement de façade de la Mannschaft décidé par Joachim Löw et n'avait plus été repris jusqu'en 2021.

Malgré une nouvelle grosse déception au Mondial 2022, Thomas Müller reste présent pour encadrer la nouvelle génération allemande jusqu'à cet ultime Euro à domicile. Cette fois, l'Allemagne, après des années de galère, avait séduit tout le monde. Mais Müller ne restera pas jusqu'à 2026 et une nouvelle opportunité pour la nouvelle génération teutonne.