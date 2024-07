Boli Bolingoli revient sur l'une des principales raisons de son arrivée au Standard : "Ca a facilité mon choix bien sûr"

Boli Bolingoli a rejoint le Standard il y a un peu moins de deux semaines. Il y retrouve Ivan Leko, avec qui il a déjà travaillé.

C'est en tant que joueur libre que Boli Bolingoli signé au Standard au début du mois. Malines lui avait pourtant fait une proposition pour prolonger son contrat derrière les casernes.

"La proposition du Standard est arrivée assez tôt et je n'ai pas trop réfléchi. Quoi qu'on en dise, cela reste un grand club en Belgique. C'est une grande opportunité pour moi" explique-t-il à L'Avenir.

Bolingoli a hâte de retravailler avec Leko

La situation des Rouches ne semble pas l'avoir refroidi : "Franchement non, cela ne m'a pas freiné. Le club a été clair et, le plus important à mes yeux, était de trouver un club dans lequel j'allais jouer. Ma priorité était l'aspect sportif. J'ai eu un bon feeling avec le coach et le reste du staff".

Le staff a justement été un atout pour le Standard dans les négociations. C'est que Bolingoli connait bien Ivan Leko pour avoir travaillé avec lui à Saint-Trond lors de la saison 2016/2017.

"Ca a facilité mon choix bien sûr. Je connais ses méthodes et son travail. Le coach attend de moi que j'apporte mon expérience à ce groupe talentueux mais jeune" conclut le cousin de Romelu Lukaku.