🎥 Entre légendes et héritage du club, le FC Barcelone présente son nouveau maillot avec style !

Alors que le mois de juillet touche doucement à sa fin et que les vacances d'été suivent leur cours, la nouvelle saison pointe timidement le bout de son nez.

La reprise bat son plein un peu partout en Europe, entrainements, préparation et rencontres amicales qui se profilent, le FC Barcelone n'y échappe pas et vient de présenter son tout nouveau maillot pour cette saison.

Les vidéos de présentation n'ont pas déçu, entre histoire du club, joueurs emblématique et pointe d'humour, le club a tenu à marquer le coup.

Selon le club, le maillot s'inspire de « l'héritage, du vécu et des racines du club ». Le club fait donc appel à ses légendes comme Ronaldinho, Andres Iniesta et Carles Puyol, entre autres. De la sélection actuelle, on peut également voir Yamal, Pedri ou encore Gavi.

Let them cook ūü•£ pic.twitter.com/GDAwC6Q5L3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2024