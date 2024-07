Le Standard termine sa préparation par un partage contre Norwich : ce qu'il faut retenir de la rencontre

Le Standard a terminé sa pré-saison en partageant l'enjeu contre Norwich City, ce samedi à Sclessin. Les Rouches, qui ont tiré la langue, devront mettre davantage de rythme pour inquiéter le Racing Genk, dimanche prochain.

Le Standard disputait sa dernière rencontre de préparation ce samedi, à Sclessin, contre Norwich City. La composition choisie par Ivan Leko est la même qu'à Nimègue, une semaine plus tôt. Une défense à 3 (ou 5), O'Neill comme seul récupérateur et un trio offensif composé de Brahim Ghalidi, Ilyes Ziani et Soufiane Benjdida.

Lucas Noubi n'a pas encore appris de ses erreurs

La rencontre débute sur un rythme assez bas. Les Rouches manquent de vitesse d'exécution en possession de balle et ne pressent pas vraiment leur adversaire. Sur une balle anodine, Lucas Noubi manque totalement sa remise et permet aux Anglais pensionnaires de Championship de contrer. Borja Sainz, décalé sur la gauche, enroule une frappe qui, pourtant sortable aux premiers abords, trompe Matthieu Epolo. Sur la première occasion de la partie, le Standard est puni (0-1, 9e).

Offensivement, le Matricule 16 manque cruellement de quelque chose. De justesse, de vitesse d'exécution, de rythme, d'intelligence de jeu. Les choix ne sont pas assez bons, les touches de balle trop nombreuses. Les joueurs semblent touchés par la grosse charge d'entraînement mise en place par Leko. Il faut une phase arrêtée pour aider les Rouches. Elle est bien donnée par Ghalidi, Ibe Hautekiet gagne son duel de la tête et remet les deux équipes à égalité (1-1, 14e).

On ne joue pas encore depuis vingt minutes, mais les Liégeois vont subir un nouveau coup dur. Sur une phase qui n'avait l'air de rien, Boli Bolingoli s'assied et se tient. Auteur d'un bon début de match, le flanc gauche cède déjà sa place, blessé, à Henry Lawrence (17e).

Matthieu Epolo n'est pas spécialement rassurant, mais il n'a pas vraiment beaucoup de travail. Lucas Noubi lui en donne presque en manquant, une nouvelle fois, complètement sa passe en retrait. Il faut un superbe retour de Bosko Sutalo pour éviter le face-à-face. Au repos, les deux équipes se quittent sur un score de parité au terme d'une vraie mi-temps amicale, qui a globalement manqué d'intensité.

Une montée intéressante de Kuavita, un match difficile pour les autres

Ivan Leko réalise un changement pour la reprise. Brahim Ghalidi cède sa place à Léandre Kuavita pour une seconde période qui reprend sur le même faible rythme que la première. Epolo fait une nouvelle frayeur à tout le monde en ne sortant pas devant Aboh. Ce n'est pas 1-2, et c'est un petit miracle (48e).

Les jeunes joueurs du Standard montent petit à petit sur la pelouse. Bansé, Dierckx, Ngoy (et Kyei) à l'heure de jeu, Simicic et Calut à vingt minutes du terme. L'entraîneur de Norwich ayant changé ses onze joueurs à la pause, il ne reste pratiquement aucun titulaire sur la pelouse. Et ça se ressent.

Peu de réelles occasions, mais une belle tentative de Kuavita, écartée en corner par le gardien adverse. D'autres actions pas très bien senties, et encore un manque de justesse dans le dernier geste. Le Standard a eu des occasions de faire mal, mais n'a que trop rarement fait réellement mal.

De manière assez logique, plus aucun but ne sera marqué dans cette rencontre, qui laisse donc les deux équipes sur un score de parité. Il faudra plus de fraîcheur, d'intensité et de rythme au Standard pour inquiéter Genk dimanche prochain.

STANDARD : Epolo - Bolingoli (18e Lawrence), Sutalo (62e Dierckx), Noubi (62e Ngoy), Hautekiet (88e Tapsoba), Fossey (71e Calut) - O'Neill (62e Bansé), Price (88e Gboua), Ghalidi (46e Kuavita) - Ziani (71e Simicic), Benjdida (62e Kyei)