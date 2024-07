L'Union en danger ? "La situation est très simple et triste"

Les Bruxellois, comme le Club de Bruges, sont en difficultés et pataugent dans leur dossier de nouveau stade.

L'Union a toujours pour objectif de se doter d'un nouveau stade afin de pouvoir évoluer dans des installations bien plus modernes et adaptées que ne l'est le stade Joseph Marien.

Alors que le site de Bempt avait été retenu et validé pour la construction d'une nouvelle enceinte, le projet stagne et la tâche n'est pas aisée. La commune de Forest fait de l'obstruction et, lors d'une conférence de presse, Philippe Bormans n'a pas été tendre avec le conseil communal.

Selon lui, un accord ne sera jamais trouvé : "La situation est très simple et triste. Nous avons fait tout ce qui était nécessaire. La région a également fait pression, mais la commune ne met pas la question à l'ordre du jour. Le dossier reste bloqué jusqu'après les élections (13 octobre, ndlr)", explique le PDG du club bruxellois dans Het Nieuwsblad.

"Le conseil communal prétend toujours vouloir négocier. Mais ce n'est pas le cas. Cela fait six ans qu'il refuse de prendre une décision, alors que cela fait partie de ses attributions. Cela fait six ans que nous attendons une décision concrète, positive ou négative. On ne peut alors pas dire que l'on coopère ouvertement", poursuit Bormans.

De plus, le danger aujourd'hui est que le stade de l'Union ne répond pas aux normes de l'UEFA et l'avenir du club est en jeu : "Il est impossible de faire des plans à long terme. Nous devons faire le tour de la Belgique pour nos matches européens. Le dossier du stade est le plus grand danger à long terme pour le club."