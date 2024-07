Julien Duranville va-t-il encore manquer la reprise de la Bundesliga avec Dortmund ?

Julien Duranville n'a pas participé à la rencontre amicale du BVB en Asie ce dimanche. Son entraîneur, Nuri Şahin, a donné des nouvelles rassurantes.

Julien Duranville n'a pas participé à l'humiliation du Borussia Dortmund face au BG Pathum United cet après-midi. En effet, le club allemand s'est incliné sur le score de 4-0 contre le 4e du championnat thaïlandais de la saison dernière. Toutefois, l'entraîneur du jeune joueur, Nuri Şahin, a donné de ses nouvelles après la rencontre, et elles sont rassurantes.

"Juju est un cas particulier. Chaque fois qu'il s'entraîne, nous sommes tous impressionnés. Mais nous devons être prudents, car il est encore en pleine croissance. Cela ne signifie pas que nous devons le ménager trop", explique le coach turc au micro du Ruhr Nachrichten BVB.

L'entraîneur du BVB rassure concernant Julien Duranville

L'ancien joueur s'est aussi exprimé sur la progression de l'ailier : "Il progresse et est devenu plus robuste pendant l'été. Nous devons le développer progressivement, car nous avons besoin de lui toute la saison, et pas seulement ici en Thaïlande ou au Japon."

Le verra-t-on lors de la pré-saison ? La réponse de l'entraîneur : "J'espère que nous pourrons lui donner quelques minutes de jeu au Japon, car j'aimerais aussi le voir sur le terrain."

Ce sont donc des nouvelles assez rassurantes pour Julien Duranville, qui a connu une saison 2023-2024 marquée par les blessures.