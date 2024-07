La saison de la révélation pour Zakaria Atteri ? "J'ai les ingrédients pour faire mieux"

Auteur d'un triplé contre Tongres, Zakaria Atteri est en confiance à un petit peu moins d'un mois du début du championnat. L'attaquant de 22 ans a, cette fois, fait la préparation avec les Sang & Marine. Et ça change pas mal de choses.

Zakaria Atteri a inscrit un triplé lors du dernier match amical du RFC Liège, mercredi contre Tongres. L'attaquant liégeois, après une saison 2023-2024 compliquée sur le plan personnel, est en forme avant le début de saison.

"Ça fait du bien pour la confiance, mais c'est un match amical. On a un petit peu les jambes lourdes avec le rythme des entraînements, mais ça fait du bien de jouer et retrouver des sensations" nous répondait-il à l'issue de la rencontre.

Zakaria Atteri en forme avant le début de saison du RFC Liège

Arrivé au début du mois de septembre 2023 en provenance de Dender, le joueur de 22 ans a peiné à se remettre dans le rythme. Il ne l'a, cette fois, pas perdu.

"L'année dernière, le début de saison était difficile pour moi. Au niveau de la confiance, je n'avais pas beaucoup marqué. Cette saison, je pense que j'ai les ingrédients pour le faire. Je me suis bien préparé physiquement, ça m'a fait du bien de reprendre directement avec le groupe parce que la saison dernière, je suis arrivé quand le groupe avait déjà commencé."

Seul attaquant de pointe du noyau Sang & Marine, Zakaria Atteri sera mis en concurrence prochainement par l'arrivée d'un nouvel avant-centre. "Ça ne me fait pas douter. Dans un effectif, il y a toujours de la concurrence et c'est bien. Ça pousse à aller plus loin dans les efforts, mentalement c'est mieux. C'est à moi de prouver que, comme dans les matchs amicaux, je suis capable de marquer et aider l'équipe."