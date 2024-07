Le point sur la situation de Kevin De Bruyne : non, le capitaine des Diables n'a pas d'accord avec l'Arabie Saoudite

Depuis plusieurs mois, Kevin De Bruyne, en fin de contrat en juin 2025 à Manchester City, est lié à un transfert en Arabie Saoudite.

De nombreuses rumeurs sont nées, stipulant que De Bruyne aurait déjà conclu un accord au Moyen-Orient et qu'il quittera le nord de l'Angleterre très prochainement.

Ce dimanche encore, une partie de la presse internationale a annoncé qu'Al-Ittihad, où évolue un certain Karim Benzema, avait conclu un encore avec le médian offensif de 33 ans. Une information rapidement infirmée par le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano.

🚨🔵 Saudi sources playing down reports about Kevin de Bruyne reaching an agreement with Al Ittihad — told it’s NOT true.



Al Ittihad are focused on Moussa Diaby deal, set to be sealed very soon.



Next step for Saudi club will be new goalkeeper with Éderson talks on but not easy. pic.twitter.com/RI0avGPDp0