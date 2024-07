Son caractère, ses frustrations, l'Arabie Saoudite : les réponses d'un Kevin De Bruyne rempli d'honnêteté : "Je sais que j'ai assez d'argent, mais..."

Kevin De Bruyne étonne parfois avec son flegme légendaire lorsqu'il se présente en conférence de presse. Mais quand vous le placez dans un contexte bien plus serein, le capitaine des Diables est capable de se lâcher. Ce qui fut le cas, samedi, au château Monrepos.

Ce samedi, nous avons eu l'occasion de nous présenter au château Monrepos dans lequel séjournent les Diables depuis le début du tournoi. Là, nous avons pu discuter avec un Kevin De Bruyne détendu, souriant, très ouvert (lire la première partie de notre entretien).

De Bruyne a parlé abondamment. Sur son propre avenir, sur son caractère, sur le niveau de jeu des Diables Rouges... "Les gens s'attendent toujours à beaucoup en se basant sur ce que vous montrez en club, mais c'est un tout autre type de football en équipe nationale. Je ne peux pas non plus m'attendre à ce que nous jouions de la même manière qu'à City."

Kevin De Bruyne ne changera jamais

Cela suscite parfois des frustrations chez De Bruyne et elles sont aussi clairement visibles. "Oui, je me frustre parfois pendant un match, mais je me frustre souvent pour beaucoup de choses" (rires). "Cela vient plus de moi que de mes coéquipiers."

"Je pense que lors de cet Euro, ça s'est plutôt bien passé. J'ai tout fait pour pousser cette équipe vers l'avant. Au final, il y a toujours des moments où vous vous dites 'ça pourrait être mieux'. Mais je veux simplement tout faire pour gagner ce match contre la France. C'est l'animal de compétition en moi qui ressort. Je veux toujours plus, mais c'est aussi ce dont j'ai besoin pour tirer le meilleur de moi-même. Dans le football, c'est tout ou rien. Et oui, j'essaie de tout donner."

Sais-tu pourquoi j'étais si frustré au Qatar? Je voyais les problèmes venir et j'ai poussé pour que les choses changent

L'observation générale est que nous voyons maintenant un De Bruyne beaucoup plus heureux qu'il y a un peu plus d'un an et demi. "Je suis peut-être devenu un peu plus détendu. Tu sais quel était le problème avec le Qatar ? Je voyais les problèmes arriver et j'ai donc poussé pour que les choses changent, qui finalement n'ont pas changé. Et cela m'a frustré."

"En 2018, nous étions au top, mais au Qatar, nous avions encore le talent pour bien faire et nous avons totalement échoué. Je sais que cela se lit sur mon visage. Je suis exigeant parce que je veux tirer le meilleur de moi-même et de l'équipe pour gagner. Gagner est la norme pour moi. Je ne veux rien d'autre, c'est ce que je vis depuis dix ans à City. Et auparavant à Brême, Wolfsburg et Genk aussi."

"C'est pareil dans ma vie de tous les jours. Ma maison doit être au top, il ne peut y avoir aucune erreur. C'est juste qui je suis en tant que personne, ce n'est pas pour être négatif. Je demande beaucoup à moi-même, mais aussi aux autres."

Nous voyons parfois aussi un aperçu du père de famille qu'est De Bruyne. "Je peux aussi être strict avec mes enfants, mais cela reste raisonnable. Vous ne devez pas non plus attendre la même chose de vos enfants. Pour mes coéquipiers ? Je sais que nous avons énormément de potentiel, mais cette équipe n'est pas encore aussi bonne que celle de 2018. Pas encore, honnêtement. J'espère cependant que ces gars pourront atteindre ce niveau."

Cette équipe n'est pas aussi bonne que celle de 2018... Pas encore...

Mais combien de temps le perfectionniste continuera-t-il ? Car parfois, on a l'impression que KDB ne pourra pas tenir encore longtemps. La Coupe du monde 2026, est-ce toujours un objectif ? "Franchement, je n'y ai pas encore réfléchi. Ce n'est pas un sujet pour moi en ce moment. Je me sens bien et tant que c'est le cas, je continue. Je ne sais pas non plus comment je me sentirai l'année prochaine."

Avec seulement un an de contrat restant à City, l'année à venir sera également importante pour De Bruyne. "Ce sera spécial en effet. Surtout avec tous ces matchs. Encore plus de matchs de Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs... La PFA a calculé que vous pouvez atteindre 85 matches. C'est énorme. Bien sûr, je sais que je n'en jouerai pas autant, mais quand même... Au final, c'est aussi un défi de rester mentalement prêt pour tous ces matchs."

L'Arabie Saoudite ? Ce ne sera pas pour la saison prochaine

Mais il n'envisage pas de partir. Non, Kevin De Bruyne ne jouera pas en Arabie Saoudite la saison prochaine. "Je serai toujours à Manchester City. D'ailleurs, je n'ai parlé avec personne. J'ai beaucoup lu sur moi, mais c'est normal, n'est-ce pas ? Je n'ai cependant jamais parlé avec quelqu'un de la ligue saoudienne."

L'Arabie saoudite? Je sais que j'ai assez d'argent, mais...

Cependant, pour le futur, l'Arabie Saoudite reste une possibilité. "Écoute, je sais que j'ai assez d'argent. Mais si quelqu'un arrive avec un contrat où je peux gagner autant... Je ne pense pas seulement à moi ou à mes enfants, car ils sont couverts pour le reste de leur vie. Mais aussi à ma famille, mes amis, mes voisins, mes arrière-petits-enfants... Je peux tous les aider."

Jusqu'à présent, cependant, rien n'est concret. "Je suis l'un des joueurs les plus anciens et les plus anciens à City. J'ai signé mon contrat au bon moment, n'est-ce pas ? (rires) Mais j'espère qu'il y aura une discussion avec City dans quelques mois. Si je dois partir, alors c'est ainsi. Mais je n'ai jamais dit à City que je voulais partir ou qu'il y avait une offre."