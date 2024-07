Vincent Kompany ne lâche pas l'affaire pour ce Diable Rouge

L'ancien joueur et entraîneur cible ainsi le Diable Rouge Johan Bakayoko. Il sort d'une très belle saison au PSV, avec 14 buts et 14 assists.

Le jeune joueur de 21 ans concentre beaucoup d'attention dans ce mercato. Malgré le fait que le PSV et Bakayoko aient calmé le jeu, un départ est bel et bien probable cet été.

Cependant, cela ne sera pas vers l'Arabie Saoudite. Bakayoko aurait en effet refusé une offre venant d'Al-Hilal (Lire ICI).

Il reste bien évidemment très courtisé en Europe, et donc par le Bayern. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, son profil est très apprécié par Kompany et sa direction sportive.

Le Bayern doit d'abord vendre des ailiers avant d'avancer dans ce dossier. Bakayoko est également cité sur les tablettes de Leipzig et de Liverpool. Un transfert pourrait se finaliser dans le courant du mois d'août.

🇧🇪 Let's proceed in order of interest...

🇩🇪 Johan Bakayoko’s still a name very appreciated by Kompany & Eberl despite #FCBayern needs to sell wingers before moving on him.

⚪️ #RBLeipzig keep discussion going these last weeks.

🔴🦅Bakayoko’s name stays in #LFC list…

🇧🇪 Been… https://t.co/OnCvLPedBf pic.twitter.com/u4AwLRFWOV