Les JO de 2008, le tournoi fondateur des succès des Diables Rouges : Jan Vertonghen rouvre la boîte à souvenirs

Le tournoi de football des Jeux Olympiques commence aujourd'hui. A cette occasion, Jan Vertonghen a regardé dans le rétroviseur pour ressortir quelques souvenirs des JO de 2008.

C'était il y a déjà 16 ans. La Belgique envoyait une équipe de football dans sa délégation olympique aux Jeux Olympiques de Pékin. Le groupe était emmené par Jean-François De Sart et abritait quelques joueurs qui feront le succès des Diables Rouges comme Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Marouane Fellaini ou Mousa Dembélé.

Jan Vertonghen était également de la partie. Interrogé par la fédération, il se souvient aujourd'hui de ce tournoi magique : "Je me remémore ces Jeux Olympiques avec un très bon sentiment, c'était une expérience fantastique. En fait, c'était mon premier tournoi majeur. Il a juste manqué une médaille".

Une aventure humaine incomparable

Vertonghen n'en avait pas manqué une minute. La Belgique était sortie de sa poule en battant la Chine et la Nouvelle-Zélande après la défaite inaugurale contre le Brésil : "Pour moi, le meilleur souvenir, c'était le quart de finale contre l'Italie. On a très rapidement été menés et réduits à dix mais on est tout de même parvenus à marquer deux buts avant la mi-temps".

Les Belges se sont ainsi hissés jusqu'en demi-finale, avant de rendre les armes face au Nigéria. Ils ont ensuite conclu leur tournoi face à une nouvelle défaite contre le Brésil de Marcelo, Ronaldinho, Thiago Silva ou Ramires.

© photonews

"Ca m'a fait grandir en tant que joueur et ça m'a aidé à réaliser que je voulais disputer plein d'autres grands tournois. Heureusement, il y en a eu quelques-uns qui ont suivi avec les Diables Rouges" se souvient Vertonghen.

Aujourd'hui à 157 sélections chez les Diables, le défenseur de 37 ans semble envier les athlètes qui se rendent à Paris : "Si j'avais un souhait pour la Team Belgium, ce serait de savourer chaque moment. Je sais à quel point vous avez travaillé dur et à quel point vous serez dans votre bulle pour garder votre concentration, mais j'espère que vous en profiterez aussi".