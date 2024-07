"Not with us" : contre le Standard, Genk va lancer une initiative unique en Belgique...et invite les autres clubs à en faire de même

Dimanche, Genk ouvrira sa saison avec la réception du Standard. Une saison que les Limbourgeois veulent moins marquée par des comportements discriminatoires dans le stade.

Sur son site internet, Genk a lancé une campagne contre les comportements transgressifs de ses supporters. "Ce terrain, ici à Genk, nous a réunis. Des gens du monde entier. Différentes idées. Différentes nuances. Mais toujours bleu. Toujours Genk. Cela nous caractérise en tant que communauté. Cela nous renforce en tant que communauté. Dans le passé, aujourd’hui et demain aussi".

"L’inclusion n’est pas un mot à la mode. C'est un verbe. Les gens sont encore quotidiennement victimes de discrimination et de racisme. Ici aussi, sur nos terres. Le KRC Genk continuera de condamner fermement toute forme de racisme ou de discrimination fondée sur la couleur de la peau, le sexe, l'orientation ou la religion. La haine envers nos supporters, nos joueurs et nos adversaires n’a pas sa place sur notre terrain" écrit le club.

Des auteurs poursuivis

Le Racing ne se limite pas aux mots : un code QR a été placé sur chaque siège du stade. Les supporters peuvent scanner ce code pour signaler immédiatement et discrètement un comportement raciste ou discriminatoire.

"Nous pouvons détecter et punir de manière proactive le racisme à l’aide des codes QR. Nous espérons également que d'autres clubs rejoindront le mouvement "Not With Us" afin que nous puissions lutter ensemble" déclare le directeur général Erik Gerits.

Genk a aussi sorti un maillot de sensibilisation : le nom des joueurs a été remplacé par les insultes auxquelles ils font face. "C’est douloureux d’être attaqué en fonction de la couleur de sa peau. Mais je suis fier que mon club s'élève désormais avec autant de force contre cette injustice" a notamment déclaré Tolu Arokodare.