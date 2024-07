Autrefois considéré comme un grand espoir, un ancien d'Ostende se retrouve désormais sans club : "J'ai ma part de responsabilité"

Vincent Koziello avait explosé il y a quelques années du côté de Nice. Le milieu de terrain de 28 ans est désormais sans club.

Fût un temps où Vincent Koziello attirait beaucoup de regards. Le milieu de terrain était en train d'exploser du côté de Nice.

A seulement 20 ans, il a décidé de signer, de manière un peu surprenante, à Cologne, en Bundesliga. Une expérience qui se révèlera infructueuse.

Au fil des années, Koziello a tenté de se relancer. D'abord au Paris FC puis au Nacional, avant de signer à Ostende et à Virton.

Suite à la faillite d'Ostende, il se retrouve désormais sans club. Il s'est confié dans les colonnes de L'Equipe, notamment à propos de son départ en Allemagne.

"Il y a eu l’option Cologne. J’en ai parlé à mon entourage et on s’est dit que le challenge était intéressant. Il était peut-être temps de voir autre chose pour passer un palier. Je n’ai vraiment aucun regret. J’ai ma part de responsabilité car c’est moi le premier qui suis sur le terrain. J’étais moins performant et sans me retrancher derrière ça, les blessures n’ont rien arrangé."