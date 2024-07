Coup dur pour La Gantoise : Julien De Sart a pris sa décision !

Le feuilleton Julien De Sart arrivera bientôt à son terme. Cela fait plusieurs jours que le joueur de La Gantoise est cité au club qatari d'Al Rayyan.

De Sart est désireux de rejoindre le club, après de bons et loyaux services rendus à La Gantoise. La direction gantoise a fait ce qu'elle a pu pour le convaincre de rester, mais cela s'est avéré infructueux.

Comme l'a expliqué Wouter Vrancken avant le match de ce dimanche face à Courtrai, Julien De Sart est absent de la sélection.

La raison est bien simple : il est en direction vers le Qatar afin de finaliser son transfert. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, il s'envolera ce dimanche vers Doha afin de finaliser son transfert.

De Sart réalisera ses examens médicaux avant de signer, si tout se passe bien, un contrat de 3 ans assorti d'une option de prolongation d'une saison.

