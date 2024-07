Hugo Siquet revient sur son transfert sensible au Club de Bruges : "Je sais qu'ils sont en colère..."

Hugo Siquet a récemment été transféré de Fribourg au Club de Bruges. Un transfert marquant, pour celui qui portait encore les couleurs du Cercle, en prêt, la saison dernière.

Le Club de Bruges semble avoir déjà presque terminé son mercato estival (entrant, en tout cas), après avoir doublé, voire triplé, chaque position sur le terrain.

Hugo Siquet, entre autres, s'est rendu chez le champion en titre. Le Club de Bruges aurait déboursé environ trois millions d'euros pour s'attacher les services du latéral droit de 22 ans.

Dans un entretien accordé aux médias du club, Siquet a évoqué ce transfert. "Tout est allé très vite. Si le Club de Bruges vient frapper à la porte et qu'il vous veut, les choses peuvent aller très rapidement. J'étais en Autriche avec Fribourg, mais j'ai immédiatement pris la voiture. Les examens médicaux ont suivi, le lundi, à l'hôpital, puis j'ai signé."

Hugo Siquet ne regrette pas son choix et comprend les supporters du Cercle

L'ancien international espoir, qui compte une sélection avec l'équipe première, sait déjà que le 1er septembre sera spécial pour lui. "On joue contre le Cercle", lance-t-il sans hésitation. "Je sais que les supporters sont un petit peu en colère, mais c'est normal."

"Je pense que venir ici était le meilleur choix pour moi. Je vais pouvoir jouer la Ligue des Champions et me battre pour le titre. Je suis sûr de mon choix, je pense avoir signé dans la meilleure équipe de Belgique. Je suis très heureux et très fier" a conclu Hugo Siquet.