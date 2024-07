Un ancien attaquant de Pro League vers le top européen...et futur coéquipier de deux Diables Rouges ?

La Belgique avait découvert Alexander Sorloth lors de son arrivée à La Gantoise en janvier 2019.

Le grand attaquant norvégien était prêté par Crystal Palace. En 6 mois chez les Buffalos, il avait marqué 5 buts et donné 3 assists.

Des statistiques peu envieuses, certes. Mais depuis, Sorloth a connu de grands clubs dans sa carrière (Leipzig, Real Sociedad) avant d'enfin exploser la saison dernière à Villarreal.

Il a marqué 26 buts et donné 6 assists en 41 matchs, inscrivant notamment un quadruplé face au Real Madrid. Des performances qui ont attiré certains regards.

Selon les informations de Fabrizio Romano, l'Atlético Madrid s'intéresserait à Sorloth suite à l'échec dans le dossier Artem Dovbyk (Girona). Des discussions auraient déjà eu lieu avec le joueur de 28 ans.

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid are advancing in talks to sign Alexander Sørloth from Villarreal, after Dovbyk deal collapsed.



Atlético are waiting for Gallagher’s decision as talks on personal terms continue… meanwhile, negotiations underway for Sørloth.



More to follow. pic.twitter.com/h28mOfXbZv