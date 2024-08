Kylian Hazard est un joueur libre : il s'exprime sur son avenir !

Laissé libre par le RWDM, Kylian Hazard n'a pas encore trouvé chaussure à son pied. Où signera le frère d'Eden et Thorgan ?

Sa grave blessure aux ligaments croisés a mis un énorme stop au retour de Kylian Hazard (28 ans) au sein de l'élite belge. Après avoir grandement participé à la remontée du RWDM, Hazard n'a pas pu évoluer en D1A avec les Molenbeekois, et a retrouvé les terrains en fin de saison avec le SK Beveren, en prêt.

De retour au RWDM, il n'a pas été prolongé et est donc désormais libre de s'engager où il le souhaite. Il a notamment disputé un match d'essai avec l'USL Dunkerque, club de Ligue 2, il y a quelques semaines. Sans que le club - ou le joueur ? - donne suite jusqu'à maintenant.

Mais alors, où ira Hazard ? "Je ne veux pas nécessairement aller à l'étranger, je ne veux pas nécessairement jouer en Belgique. Je n'ai aucune préférence à ce stade, j'ai des contacts", révèle-t-il dans La Dernière Heure.

"Je cherche surtout un projet intéressant. Il me reste encore cinq bonnes années de football et ensuite, on verra", estime Kylian Hazard. "Je prends le temps de réfléchir aux différentes opportunités, je ne veux pas précipiter les choses".