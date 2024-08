L'Antwerp s'apprête à perdre un autre cadre

Le Matricule 1 a entamé une nouvelle ère après le départ de Mark van Bommel. Jonas De Roeck doit remettre le Great Old sur les rails après une saison en demi-teinte.

Après le départ de George Ilenikhena, Gazet van Antwerpen annonce que Jurgen Ekkelenkamp va lui aussi quitter le Bosuil. Le milieu de terrain néerlandais va rejoindre le club italien d'Udinese.

Au cours de l'été 2022, l'Antwerp avait acquis le Néerlandais qui arrivait du Hertha Berlin pour cinq millions d'euros. Depuis, il s'est imposé comme un cadre avec en point d'orgue le doublé il y a deux saisons. Au total, Ekkelenkamp a disputé 57 matches avec l'Antwerp, au cours desquels il a inscrit dix buts et délivré huit passes décisives.

Aujourd'hui, le jeune international va relever un nouveau défi avec le club de Serie A. Selon le média anversois, l'accord est déjà trouvé entre les clubs et le joueur, qui est encore lié à l'Antwerp jusqu'en 2026. L'Antwerp perdra ainsi un autre cadre acheté à prix fort ce qui obligera Jonas De Roeck à puiser encore plus dans le club et jouer la carte de la jeunesse.