Les Buffalos tout sourire poursuivent leur début de saison parfait

Les Belges ont fait le boulot dans les Iles Féroé et poursuivent leur parcours en qualification.

Large vainqueur au match aller, La Gantoise l'a également été au retour contre Vikingur (0-3). Wouter Vrancken avait opté pour un onze assez inédit, offrant une chance et du temps de jeu à plusieurs de ses hommes.

"Nous nous attendions à ce que Vikingur soit un peu plus offensif qu'à l'aller", a déclaré Vrancken sur le site officiel du club après la rencontre. "Comme lors du match aller, ils ont joué dans un bloc bas avec littéralement 11 joueurs dans leur seize mètres. Comme à l'aller, nous avons mieux joué en deuxième mi-temps. Nous avons trop cherché à jouer au centre, mais en deuxième mi-temps, nous avons créé du mouvement ce qui a permis de créer plus d'ouvertures."

Le coach a également évoqué une des satisfactions de la soirée qu'il a lancé dans la bataille. Max Dean, qui arrive de division 4 anglaise, est un peu le transfert surprise de cet été.

Il a également reçu sa chance et l'a saisie. Il a répondu présent avec un but, au grand bonheur du Limbourgeois : "Max était très motivé et on pouvait le voir chercher avec ardeur à se procurer des occasions. Je suis heureux qu'il ait pu marquer un but ce soir. Max est un véritable tueur devant le but. Lorsqu'il rate une occasion à l'entraînement, il est furieux contre lui-même. Il devient complètement fou quand le ballon ne veut pas rentrer."

La Gantoise défiera Silkeborg au prochain tour. Le match aller se jouera jeudi au Danemark et le retour deux semaines plus tard.