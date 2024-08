Une bonne nouvelle pour le Beerschot avant de défier l'Union

Le promu défie l'Union ce soir pour sa première à domicile de la nouvelle saison.

Pour son retour dans l'élite, le Beerschot avait partagé la mise face à Louvain et ainsi enregistré son premier point de la saison.

Les troupes de Dirk Kuyt feront face à leur premier gros test de la saison ce soir face à l'Union en ouverture de la deuxième journée de JPL.

Le coach anversois se montre très réaliste et prudent à l'approche de ce choc : "Le fait de nous mesurer à des équipes qui ont l'habitude de jouer à ce niveau sera un bon test, sans toutefois sous-estimer la différence de niveau entre eux et nous. Il reste encore un grand fossé entre le niveau de la D1A et de la D1B. C'est plus rapide, plus physique", a déclaré le Néerlandais à Het Laatste Nieuws.

Une bonne nouvelle toutefois pour le Beerschot : "La blessure de Charly Keita n'est finalement pas aussi grave que ce qu'on craignait. Cela semblait sérieux lorsqu'il avait dû quitter le terrain, mais il s'est déjà entraîné avec le groupe en portant un bandage au genou", termine l'entraîneur anversois qui laisse entrevoir que son joueur pourrait être du déplacement dans la capitale.

Un programme chargé attend les Anversois après l'Union, ils enchaineront un second match à l'extérieur au Cercle avant de croiser Genk puis le Standard.