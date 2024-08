🎥 De pilier du RWDM à buteur avec un club de Premier League !

ūüé• De pilier du RWDM √† buteur avec un club de Premier League !

Jake O'Brien a rejoint Everton cet été, et semble d'ores et déjà s'y être imposé. L'ancien défenseur du RWDM a inscrit son premier but.

Jake O'Brien (23 ans) avait été l'un des piliers du RWDM lors de la saison de la montée en D1A, et le club molenbeekois a eu énormément de mal à se remettre de son départ. Sans surprise, l'Irlandais avait rejoint l'Olympique Lyonnais, le club "principal" de John Textor. Chez les Gones, O'Brien a confirmé ses qualités, disputant 32 matchs et inscrivant 5 buts. La capacité du solide défenseur central à trouver le chemin des filets est l'un de ses grands points forts, et Everton, en déboursant 19 millions d'euros pour lui cet été, espérait en profiter. Visiblement, ce sera le cas. Jake O'Brien est monté au jeu pour les Toffees ce samedi lors du match amical face à Preston North End, et a d'ores et déjà inscrit son premier but. Il ne s'agit pas d'une tête, cependant, mais bien d'une reprise de volée dans le rectangle. De bien beaux débuts pour l'ancien défenseur du RWDM. 61' Goal! Jake O'Brien makes an impact off the bench. A fine finish!



‚ö™ÔłŹ 0-2 ūüĒĶ https://t.co/2VsWpyRq02 pic.twitter.com/c3QQqp1YMA — Everton (@Everton) August 3, 2024