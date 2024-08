Des rendez-vous importants en Coupe d'Europe avant les premières affiches : le calendrier de l'Union va déjà sérieusement se corser

L'Union Saint-Gilloise a lancé son championnat en décrochant sa première victoire contre le Beerschot. De quoi bien démarrer un mois d'août qui s'annonce chargé.

L'Union Saint-Gilloise est encore en plein rôdage, la rencontre d'hier face au Beerschot l'a encore bien montré. A ce titre, les Unionistes profitent d'un calendrier plutôt clément : faire quatre sur six contre les deux promus (l'un au noyau totalement changé, l'autre attendant des renforts) est une bonne manière de se donner un peu de temps et de confiance pour une équipe en recherche de repères.

Sébastien Pocognoli sait pertinemment bien que l'Union doit encore monter en puissance. Il a d'ailleurs rappelé en conférence de presse que plusieurs joueurs étaient avant tout ménagés. C'est qu'après ces deux premiers weekends, la cadence va s'accélérer.

L'Europe frappe déjà à la porte

Contre le Beerschot, l'Union a disputé le premier de ses huit (!) matchs du mois d'août. Dès mercredi prochain, les pensionnaires du Parc Duden vont passer aux choses sérieuses avec le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Slavia Prague.

Entre les deux confrontations face aux Tchèques, la bande à Poco devra se déplacer à Westerlo, qui est en train de réussir un solide début de championnat. L'Union accueillera ensuite Charleroi.

© photonews

Quel que soit le résultat contre le Slavia, les Saint-Gillois auront encore une double confrontation européenne à négocier en guise de barrage à la fin du mois. Entre ces deux rencontres capitales, il y aura également un déplacement toujours délicat sur le synthétique de Saint-Trond.

Et il ne sera pas question de souffler une fois ce mois d'août marathon terminé : dès le premier septambre, c'est Anderlecht qui se déplace à Saint-Gilles, avant les premiers matchs européens en phase de groupes et d'autres affiches contre l'Antwerp et le Standard. Des premiers gros tests en guise de révélateurs pour cette Union à la sauce Pocognoli.