Les Rouches de retour à Sclessin : découvrez la composition probable du Standard pour la réception du Club de Bruges

Il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements dans la composition du Standard pour la réception du Club de Bruges, ce dimanche. Les Rouches vont devoir, comme à Genk, tenir tête à leur adversaire, et essayer de profiter des contres.

Après un premier test positif sur la pelouse du Racing Genk, le Standard de Liège s'offre un premier gros duel à Sclessin, ce dimanche, contre le Club de Bruges. Une rencontre pour laquelle peu de changements devraient être opérés par Ivan Leko, qui ne peut pas compter sur des retours de blessure. Les deux dernières recrues vont, toutefois, recevoir du temps de jeu.

Derrière, les six joueurs à vocation défensive seront très probablement reconduits. Matthieu Epolo dans le but, avec, devant lui, Bosko Sutalo, Ibe Hautekiet et David Bates. Nathan Ngoy n'est pas encore à 100% et devrait, comme à Genk, s'asseoir sur le banc. Souleyman Doumbia n'est pas encore proche d'un retour.

Sur la gauche, Boli Bolingoli ne s'entraîne pas encore pleinement. Si Ivan Leko a laissé planer le doute en conférence de presse, en mentionnant aussi le nom d'Alexandro Calut, c'est bien Henry Lawrence, auteur d'un sauvetage miraculeux la semaine dernière, qui devrait garder sa place. Sur la droite, Marlon Fossey n'a, pour le moment, pas de réel concurrent.

Les premières minutes d'Alexandropoulos et Djukanovic avec les Rouches ?

Au milieu de terrain, on pourrait assister à des changements. Le capitaine Aiden O'Neill sera évidemment de la partie, Isaac Price aussi, mais la surprise de la composition la semaine dernière, Léandre Kuavita, pourrait quitter le onze si Sotiris Alexandropoulos et/ou Viktor Djukanovic sont prêts physiquement. Visiblement, c'est le Grec qui semble le plus en forme pour cette rencontre. Marko Bulat, quant à lui, devrait enchaîner.

Devant, Grejohn Kyei n'est pas encore prêt à commencer un match. Soufiane Benjdida, courageux dans le pressing à Genk et presque récompensé par un but, annulé pour hors-jeu, devrait donc garder sa place, mais il faut s'attendre à voir le nouvel attaquant français monter en cours de match. "On a directement vu son apport et son expérience. Il peut jouer 30 ou 45 minutes, peut-être 60" déclarait Leko en conférence de presse.

La composition probable du Standard : Epolo - Fossey, Hautekiet, Bates, Sutalo, Lawrence - O'Neill, Alexandropoulos, Price, Bulat - Benjdida.