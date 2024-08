Djukanovic, Alexandropoulos et les absents : Ivan Leko fait le point sur le noyau du Standard avant le Club de Bruges

Ivan Leko est toujours privé de plusieurs éléments pour la réception du Club de Bruges, ce dimanche. Si Alexandropoulos et Djukanovic seront disponibles, aucun absent de la semaine dernière ne devrait faire son retour.

Une semaine après son partage au Racing Genk lors de la première journée, le Standard recevra le Club de Bruges, dimanche, pour sa première de la saison à Sclessin (18h30).

"C'est vrai que pour moi, c'est toujours un match spécial. Bruges est mon premier club en Belgique, comme joueur et comme entraîneur. J'ai vécu des saisons magnifiques là-bas, mais aujourd'hui, je suis ici et pleinement motivé pour ce match" lançait Ivan Leko en conférence de presse, ce vendredi.

Leko pourra compter sur Alexandropoulos et Djukanovic pour affronter Bruges

Comme la semaine dernière, le T1 croate est privé de plusieurs joueurs importants. Il ne récupère personne, mais pourra compter sur Sotiris Alexandropoulos et Viktor Djukanovic.

"C'est une bonne nouvelle. Ce sont deux joueurs de qualité, qui vont devoir travailler pour s'adapter à l'équipe et connaître notre manière de jouer. Des joueurs avec des qualités différentes, offensifs, capables de provoquer en 1 contre 1 et de frapper. Chaque jour sera important pour eux, mais ce sont deux bonnes recrues. C'est difficile de dire s'ils vont commencer. La compétition belge est difficile, mais je suis content de leurs premiers entraînements avec nous."

Pour le reste, et notamment dans le secteur défensif, pas de bonne nouvelle. "Doumbia n'est pas disponible, Ngoy n'est pas encore très bien. Sahabo ne peut pas encore jouer non plus. Les autres ont une semaine d'entraînement en plus, ce qui est positif. C'est important de bien travailler, mais physiquement, il y a encore du boulot."

Une composition presque identique à dimanche dernier ?

La composition devrait donc ressembler assez fort à celle qui a débuté à Genk. Sur la gauche, Bolingoli n'est pas encore remis. "Il ne s'entraîne pas encore pleinement. Lawrence va bien (il avait reçu un coup). Pour moi, il est l'homme du match à Genk avec cet arrêt. S'ils marquent, le match est complètement différent. Je suis très content de son travail et de son match, mais il ne faut pas oublier Calut. On va voir.", a poursuvi Leko, qui ne devrait pas encore pouvoir titulariser Kyei.

"Il a joué les 20-30 dernières minutes à Genk, on a directement senti toute sa qualité et son expérience. Mais le plan physique est encore à travailler. Il n'est pas à 100%, il ne peut pas encore jouer 90 minutes, mais bien 30 ou 45, voire 60" a conclu Ivan Leko.