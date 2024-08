Mauvaise nouvelle pour Arthur Vermeeren à l'Atlético ? Un concurrent arrive pour 40 millions d'euros

Arthur Vermeeren a connu une très belle ascension pour le début de sa carrière. Révélé à l'Antwerp, il remporte le doublé coupe de Belgique - championnat.

6 mois plus tard, il s'offre un superbe transfert vers l'un des plus grands clubs d'Europe, l'Atlético Madrid. Il y signe pour 18 millions d'euros.

Malheureusement, la marche est très haute et le jeune milieu de terrain n'a joué que 5 petites rencontres depuis son arrivée en Espagne.

Cette saison, le Diable Rouge (4 sélections) devra faire face à une très solide concurrence. Notamment, celle de Connor Gallagher.

Ce dernier arrive en provenance de Chelsea. L'international anglais de 24 ans devrait, selon les informations de Fabrizio Romano, signer un contrat jusqu'en 2029. Le transfert est estimé à 40 millions d'euros.

🚨⚪️🔴 More on Conor Gallagher and Atlético Madrid.



Two PL clubs tried to enter the race but Gallagher considered two options: sign new two-year deal at Chelsea or join Atlético.



Proposal accepted tonight on contract valid until June 2029, waiting for formal steps later today. pic.twitter.com/EzncP9F5vO