Un autre concurrent, cette fois anglais, se met dans la course pour Matias Fernandez-Pardo

Si Wouter Vrancken a évoqué une blessure pour justifier la non montée au jeu de Matias Fernandez-Pardo, le jeune attaquant belge est aussi très suivi sur le marché des transferts.

Le nouveau système de Wouter Vrancken à La Gantoise ne porte pas encore ses fruits. Les Buffalos ont été battus par Dender lors de la deuxième journée, et les supporters se sont étonnés de la non montée au jeu de Matias Fernandez-Pardo, révélation des Europe Play-Offs la saison dernière.

Le jeune ailier belge de 19 ans n'a pas beaucoup de temps de jeu, en ce début de saison. Une montée au jeu à 21 minutes du terme contre Courtrai, et un match passé sur le banc ce week-end. Étonnant.

En conférence de presse, Wouter Vrancken a évoqué une blessure à l'adducteur pour justifier l'absence de l'international U19. Mais il n'est pas nouveau qu'il est aussi très suivi, sur le marché des transferts.

Southampton s'intéresse désormais à Matias Fernandez-Pardo

Depuis le début de l'été, La Gantoise aurait déjà repoussé des offres de la Lazio et de l'AC Milan, évaluées entre dix et douze millions d'euros, pour le jeune attaquant. Gand ne veut pas le laisser partir, mais ne refusera pas tout et n'importe quoi, tandis que le joueur ne dirait pas non à un départ.

Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, c'est une autre équipe, cette fois anglaise, qui est venue aux nouvelles. Southampton, qui évoluera en Premier League la saison prochaine.

Le dossier n'en est qu'aux premières discussions, mais Fernandez-Pardo serait d'accord de traverser la Manche, même si l'Angleterre n'était pas son idée première. Reste à voir désormais ce que les Saints pourront mettre sur la table.