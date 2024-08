Wouter Vrancken déjà confronté à un gros problème à La Gantoise ?

Wouter Vrancken a commencé son nouveau travail à La Gantoise avec beaucoup d'enthousiasme. Il a également apporté son propre système de jeu. Un système pour lequel il n'a pas actuellement les joueurs nécessaires...

Après des années à jouer dans un schéma en 3-4-1-2 sous la direction de Hein Vanhaezebrouck, les joueurs de Gand doivent maintenant maîtriser le 4-3-3 de Wouter Vrancken. Contre Dender, il est déjà apparu que des joueurs comme Mitrovic et Watanabe - pourtant des joueurs expérimentés - n'ont pas encore complètement assimilé le passage d'une défense à trois à une défense à deux.

Mais le plus gros problème de Vrancken réside en attaque. Avec Delorge et Kums, il dispose de deux milieux de terrain qui évoluent plutôt bas et Hong aime aussi beaucoup venir chercher le ballon bas. Cela signifie que le soutien principal pour Andri Gudjohnsen doit venir des ailes.

Cependant, Surdez et Yokota n'ont pas encore montré qu'ils pouvaient assumer ce rôle. Surtout le Japonais a du mal à dépasser son adversaire. À Genk, Vrancken pouvait compter sur deux arrières très offensifs, qui passaient au-dessus de leur ailier. Brown et Fadiga n'ont pas cette qualité.

De plus, Gudjohnsen est clairement un attaquant habitué à jouer dans une attaque à deux. Contre Dender, il a dû affronter à chaque fois trois costauds défenseurs centraux. L'Islandais peut bien se débrouiller, mais cela lui demande trop d'efforts.

Vrancken changera-t-il son système de jeu ?

Donc, beaucoup dépendra de ce qu'Arnar Vidarsson pourra encore réaliser sur le marché des transferts. Car avec ces joueurs, le système de Vrancken ne fonctionnera pas. Et combien d'argent le directeur technique, Sam Baro, recevra-t-il pour effectuer ces transferts nécessaires ?

Pour permettre à Vrancken de jouer dans son système, il faudra certainement un arrière gauche, un milieu offensif créatif et un ailier rapide. Et un grand attaquant capable de tenir les ballons. Car Gudjohnsen n'est pas un Tolu ou Onuachu.

Dans quel cas Vrancken pourrait-il être convaincu qu'il doit changer son système ? Car il a actuellement les joueurs suffisants pour un 4-4-2...