Riemer n'a pas la cote auprès des supporters : le coach d'Anderlecht a la pression, mais n'est pas en danger (pour le moment)

Deux journées de championnat et Brian Riemer se fait déjà critiquer par une partie des supporters d'Anderlecht. Le football pragmatique du Danois ne plaît pas du tout aux supporters qui rêvent de foot-champagne.

Plus de deux ans plus tard, le départ de Vincent Kompany n'est toujours pas digéré par une partie des supporters d'Anderlecht. Surtout par les anciens membres du BCS (Brussels Casual Service), le noyau dur des supporters d'Anderlecht. Des ultras qui ont grandi avec Luc Nilis, Marc Degryse, Enzo Scifo, Pär Zetterberg... la liste est longue.

Nostalgiques de Kompany

Plus tard, ils ont également vu passer au Parc Astrid des artistes comme Mbark Boussoufa, Matias Suarez, Christian Wilhelmsson... L'ADN du club, c'est ça, et Vincent Kompany avait fait naître l'espoir que ce football ferait son retour en amenant des Joshua Zirkzee, Lukas Nmecha, Sergio Gomez.

© photonews

Des garçons avec une technique supérieure à la moyenne, ce qui manque - encore - dans le noyau actuel. Thorgan Hazard et Kasper Dolberg étaient les seuls véritables cracks surdoués du noyau la saison passée, même si certains espéraient que Mario Stroeykens en soit un. Il s'impose finalement grâce... à son physique et son abattage.

Le RSCA s'est mis la pression tout seul en adoptant le slogan "Noblesse oblige"

Cette saison, malgré le 6/6, les supporters restent circonspects. Le niveau de jeu est mauvais, c'est aussi simple que ça - même si en août, personne ne joue bien : demandez à Bruges, Genk, Gand. Et les nostalgiques de Kompany sont aussi un peu de mauvaise foi s'ils oublient les nombreuses fois où le jeu sous "Vince the Prince" était indigne du RSCA aussi.

Du côté de la direction d'Anderlecht, Brian Riemer n'est pas remis en question, mais on attend des progrès dans les prochains mois en termes d'"entertainment". Wouter Vandenhaute et Marc Coucke ont insisté là-dessus, Fredberg s'y fait petit-à-petit. Et après tout, le RSCA s'est mis la pression tout seul en adoptant ce drôle de slogan, "Noblesse Oblige", en plein mercato et alors que l'équipe n'est pas prête à y faire honneur.

Riemer aura la pression à partir de septembre

Une fois le mercato terminé, Anderlecht devra montrer un visage différent. Riemer en est conscient. Il devra également faire des choix forts. Peut-il se permettre de faire de Yari Verschaeren quelqu'un d'indispensable ? Un concurrent pour le numéro 10 - même si Stroeykens peut aussi jouer à ce poste - est l'un des principaux objectifs de Fredberg sur le marché.

Anderlecht jouera son premier match à domicile avec du public contre OHL ce week-end. Et cette semaine, la direction aimerait apaiser les tensions avec le BCS. Un match plein, avec la manière, aiderait évidemment. Après tout, "Noblesse oblige"...