Un nom rappellera des mauvais souvenirs aux supporters belges : cinq choses à savoir sur le Slavia Prague, l'adversaire de l'Union

L'Union Saint-Gilloise défie le Slavia Prague ce mercredi. Un club qui a connu une renaissance ces dernières années, et que nous vous présentons en cinq points.

Le Slavia, un géant de Tchéquie longtemps endormi

Si vous demandez au public belge de vous citer deux clubs tchèques, les deux noms qui reviendront peut-être le plus souvent seront le Sparta Prague et le Slavia Prague. Mais ceux qui ont suivi le foot européen dans les années 2010 ont plus souvent entendu parler du Viktoria Plzen, qui a remporté ses 6 titres de champion entre 2010 et 2022.

© photonews

Le Slavia a connu une traversée du désert : pas de titre entre 2009 et 2017. En cause : de grosses difficultés financières qui poussent le... gouvernement tchèque à négocier pour que le Slavia soit repris en 2016 par CEFC, une entreprise énergétique chinoise, au milieu d'autres investissements chinois en Tchéquie.

Un investissement gagnant, car le Slavia Prague a remonté la pente, et a été sacré en 2017, 2019, 2020 et 2021. Depuis, il a enchaîné trois 2e places derrière Plzen et le Sparta (2x), mais reste proche du sommet ; en 2023, le Slavia est même redevenu tchèque, avec l'arrivée de l'homme d'affaires Pavel Tykac.

Un club très suivi par la Pro League

Le Slavia Prague est réputé avoir le nez fin et envoie chaque été des joueurs vers des championnats plus huppés, notamment la Jupiler Pro League. En 2019, Simon Deli signait au club de Bruges pour 2,5 millions d'euros et disputera 60 matchs pour les Blauw & Zwart.

Plus récemment, c'était Yira Sor qui signait à Genk en 2022 pour 6,5 millions d'euros, soit la 6e plus grosse vente de l'histoire du Slavia. Mais le transfert belge le plus réussi en provenance des Sesivani reste bien sûr celui de Michael Ngadeu, arrivé à Gand en 2019 contre 4,5 millions et qui disputera 170 matchs pour les Buffalos.

Un noyau très tchèque, mais les Diables ont fait connaissance avec Schranz

Le noyau du Slavia Prague compte 24 joueurs tchèques et 9 étrangers. Et parmi ces 24 tchèques, pas moins de 10 étaient repris par le sélectionneur national Ivan Hasek pour l'Euro 2024. L'un d'eux vient d'arriver au Slavia, et sera l'une des menaces à suivre : Tomas Chory (ex-Zulte Waregem), arrivé du Viktoria Plzen après une saison à 19 buts en 47 matchs.

© photonews

L'un des 9 étrangers du Slavia Prague est un peu moins exotique que d'autres, puisqu'il vient du voisin slovaque. Il s'agit d'Ivan Schranz, un nom qui évoque peut-être quelque chose aux supporters belges. Et pour cause : Schranz avait crucifié Koen Casteels lors du premier match des Diables à l'Euro, après l'erreur fatale de Jérémy Doku. L'Union est donc prévenue, Schranz sait où se trouve le but (28 goals en 110 matchs pour le Slavia).

La curiosité : le capitaine... du Libéria comme joueur le plus cher

Un nom attire l'attention en jetant un oeil au noyau du Slavia Prague : celui d'Oscar (26 ans). Rien à voir avec l'ex-star de Chelsea, qui coule encore et toujours des jours heureux en Chine. Mais le milieu de terrain est le joueur que Transfermarkt estime le plus cher du noyau praguois, à 8,5 millions d'euros. Et ce qui intrigue, c'est sa nationalité.

© photonews

Oscar est en effet le capitaine de l'équipe nationale du Libéria (31 caps). Peu de joueurs libériens évoluent en Europe - seuls 2 sont passés par notre championnat : Kelvin Sebwe (FC Liège) et James Debbah (Anderlecht). Oscar est cependant l'une des stars de son équipe, avec 171 matchs disputés pour 5 buts et 19 assists : il sera le métronome de l'entrejeu, et est peut-être le meilleur joueur libérien depuis le légendaire George Weah.

Quelques exploits, notamment... contre Genk : l'Union doit se méfier

Le Slavia Prague est donc un club très "tchèque", sans véritables stars, et qui n'a pas été champion de Tchéquie depuis plusieurs années. Mais l'Union Saint-Gilloise devra se méfier, au risque de devenir un nom de plus sur la liste des victimes du club à l'étoile rouge. Le Slavia a en effet l'habitude des exploits.

© photonews

La saison passée, le Slavia a terminé 1er d'un groupe d'Europa League qui comprenait l'AS Rome, le Sheriff Tiraspol et le Servette FC. En 2021-2022, il réalisait une folle saison européenne, finissant deuxième d'un groupe comprenant Feyenoord et l'Union Berlin... avant d'éliminer Fenerbahçe et le LASK Linz en barrages puis en 8e de finale de Conference League !

Un an plus tôt, même chose : le Slavia Prague atteignait les quarts, cette fois de l'Europa League. Leicester City et les Glasgow Rangers avaient subi la loi des Tchèques. Et que dire de 2018-2019, quand le Slavia avait éliminé... Genk en 16e, puis Séville en 8e d'Europa League, réalisant l'une des plus belles performances de son histoire récente. L'USG est prévenue : ce ne sera pas une promenade de santé, loin de là.