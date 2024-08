📷 Tout l'inverse d'Eden Hazard : Kylian Mbappé fait déjà sensation au Real Madrid !

Kylian Mbapp√© a fait son apparition √† l'entra√ģnement du Real Madrid, et il para√ģt d√©j√† aff√Ľt√©. La forme physique du Fran√ßais impressionne.

Le Real Madrid a pris l'habitude de présenter ses nouvelles recrues en grande pompe, et débarquer au sein de la "Maison Blanche" est un rituel en soi. Des premiers mots face à un Santiago Bernabeu comble aux premiers entraînements, chaque minute est scrutée.

Autant dire que pour le nouveau "Galactique" Kylian Mbappé, c'est la même chose, et plus encore. Et un scénario comme celui d'Eden Hazard à l'époque, arrivé hors-forme après ses vacances, aurait franchement fait tache. Heureusement pour le Français et sa direction, c'est l'inverse qui semble se produire.

En effet, L'Equipe rapporte que Kylian Mbappé a profité de ses vacances pour se remettre en forme après une saison très difficile et un Euro 2024 complètement raté. Alors que beaucoup de supporters du Real Madrid s'inquiétaient des performances du joueur avec la France, il a rassuré tout le monde sur sa motivation.

Un Mbappé très affûté

Le Real aurait directement participé à cette préparation, en fournissant à Kylian Mbappé un programme sur mesure que le joueur a appliqué à la lettre. Antonio Pintus, préparateur physique du club, aurait été très impressionné par la condition physique de Kylian Mbappé et par sa silhouette, également soulignée sur les réseaux par les supporters.

La première échéance officielle pour le Real Madrid et Mbappé, c'est déjà la semaine prochaine : le mercredi 14 août, les Merengue affronteront l'Atalanta Bergame de Charles De Ketelaere en Supercoupe d'Europe.