Officiel : un ancien du RWDM, de l'Union Saint-Gilloise et du RFC Liège retrouve Dante Brogno à Mons

Yadi Bangoura a signé à Mons. La finalisation de l'arrivée de Lucas Walbrecq semblait pourtant le pousser vers la sortie.

Dans le noyau du RAEC Mons, plusieurs attaquants ont vécu un été mouvementé. A commencer par Lucas Walbrecq. Transféré à Mons, contesté par l'Olympic qui assurait qu'il lui restait encore un an de contrat, en test à Deinze et finalement bel et bien officialisé par le RAEC : le mercato de l'ancien co-meilleur buteur de Nationale 1 a été l'une des sagas de l'été.

A la signature définitive de Walbrecq, il était attendu que Yadi Bangoura, testé durant la préparation, ne soit pas conservé. Mais l'Albert a pourtant officialisé aujourd'hui l'arrivée de l'international guinéen.

"Yady voulait absolument venir dans un club historique et c'est un vrai battant. Aujourd'hui, nous disposons d'une palette offensive complète et il s'agira, sauf surprise, de notre dernier transfert entrant", explique le Directeur Général Bernard Courcelles sur le site du club.

L'attaque de Mons prend joliment forme

Bangoura connaît bien l'entraîneur Dante Brogno pour avoir évolué sous ses ordres au RFC Liège. Il a également évolué à l'Union Namur, La Louvière, Visé, Tessenderlo, au Patro Eisden, au RWDM et à l'Union Saint-Gilloise.

"Je connais très bien les qualités de Yady et il dispose d'un profil puissant, travailleur et adroit devant le but. C'est très intéressant car il pourra aussi nous aider en pivot", explique Dante Brogno, désormais à la tête d'un compartiment offensif riche de Bangoura, Walbrecq, mais aussi Teddy Chevalier et Dylan De Belder. Les défenses de D1 ACFF vont souffrir la saison prochaine.