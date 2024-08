Un invité d'honneur pour le derby hennuyer entre les Francs-Borains et la RAAL !

La Challenger Pro League reprend en force le week-end prochain, avec un derby hennuyer entre le RFB et la RAAL. Pour l'occasion, le stade sera comble et les Francs-Borains auront un invité d'honneur.

On recommence directement en force en Challenger Pro League côté wallon. En effet, alors que le FC Liège accueillera l'AS Eupen, relégué, pour un match à l'atmosphère régionale également, c'est carrément à un derby hennuyer qu'on aura droit entre les Francs-Borains et la RAAL, promue.

Le dimanche 18 août, le RFB recevra les Loups, et ce à guichets fermés. Le club louviérois a annoncé que ses supporters ne disposaient cependant que de 450 tickets pour ce court déplacement, une décision dictée par la prudence alors que les deux équipes s'étaient encore affrontées à huis-clos en D1 Amateurs en 2023.

La rivalité entre Francs-Borains et RAAL date en effet de l'époque où les deux clubs se disputaient l'accès à la Challenger Pro League. Enfin, ils s'y retrouvent, et on espère une ambiance cette fois bon enfant afin de donner la meilleure des images au football hennuyer.

Marouane Fellaini en invité d'honneur

Le coup d'envoi de ce match sera donné par un invité spécial, ont révélé les Francs-Borains. C'est en effet l'ex-Diable Rouge et ambassadeur du club, Marouane Fellaini, qui montera sur la pelouse. On s'attend à ce qu'il soit acclamé par les supporters des deux camps, au vu de son prestigieux passé au Standard comme chez les Diables Rouges.

Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 13h30 le dimanche 18 août.