🎥 Kevin De Bruyne et Jérémy Doku remportent leur premier trophée de la saison avec City !

La Premier League reprendra ses droits le week-end prochain. Manchester United (vainqueur de la FA Cup) et Manchester City (champion en titre) se retrouvaient à Wembley à l'occasion du Community Shield.

Pep Guardiola débutait avec Jérémy Doku dans le onze de départ, mais laissait Kevin De Bruyne sur le banc. Les Cityzens monopolisaient le ballon en début de partie et s’offraient les premières alertes. Les Red Devils émergeaient en fin de première période et répliquaient via Mount puis Rashford.

Après le repos, United ouvrait le score peu avant l'heure de jeu, mais le superbe lob de Bruno Fernandes était finalement annulé pour hors-jeu. Jérémy Doku, remplacé à l'heure de jeu par Savinho, s'est illustré par quelques actions dont il a le secret.

Bruno Fernandes remettait le couvert (70e) avec une frappe cadrée avant que Rashford n'alerte City cinq minutes plus tard, mais sa reprise heurtait le poteau. Finalement Garnacho (82e) récompensait les Red Devils de leurs efforts en ouvrait le score suite à un bel exploit individuel.

Sous pression du score, City réagissait sur le gong via Bernardo Silva, monté au jeu dix minutes avant son but (90e). Le Portugais envoyait les acteurs vers les prolongations où rien ne sera inscrit.

BERNARDO SILVA 🤯@ManCity's man with a late leveller in the Manchester Derby!#CommunityShield pic.twitter.com/zLkRqfUeGN — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 10, 2024

Arrive donc une longue séance de tirs au but remportée par Manchester City 6-7. KDB (monté au jeu en fin du temps réglementaire) ne se manquait pas, juste après le raté de Bernardo Silva. Jadon Sancho manquait le sien également, tout comme Evans en fin de séance qui permettait à Akanji d'être l'auteur du tir décisif. Manchester City débute la nouvelle saison de manière idéale avec un énième trophée.