Il faudra faire avec eux cette saison : "Nous avons montré que nous serions compétitifs"

La lune de miel n'a pas été immédiate pour Thorsten Fink au Racing Genk. L'Allemand a pris ses fonctions avec de grandes attentes, mais les Limbourgeois ont commencé par deux matches sans victoire.

Les prochains matches nous diront si nous avons assisté à l'effet Thorsten Fink. L'Allemand était déjà pointé du doigt après deux rencontres décevantes, et ce, malgré le fait qu'il soit nouveau, avec un noyau à reconstruire et des cadres encore absents.

La remontada face à Bruges a montré un tout autre Racing, au grand bonheur de ses supporters et de sa direction.

La machine enfin lancée ?

Auteur du but de la victoire dans les arrêts de jeu, le héros du jour s'est montré particulièrement heureux pour ses coéquipiers : "Beaucoup de nouveaux joueurs sont entrés en jeu, ce qui nous a permis de trouver un second souffle. Nous ne devons pas oublier que nous commençons la saison avec un nouvel entraîneur, un nouveau système de jeu et de nombreux nouveaux joueurs. Nous avons encore une longue saison devant nous, mais nous avons montré aujourd'hui que nous serions compétitifs", a déclaré Patrik Hrošovský au micro de DAZN.

Tolu, autre buteur limbourgeois, a fait preuve d'autocritique : "Les deux derniers matches ont été difficiles pour nous. Nous n'avions pas encore gagné et nous avons eu un début de saison difficile, y compris pour moi. Avec la confiance de l'équipe et de l'entraîneur, j'ai réussi à me surpasser et cela porte ses fruits aujourd'hui."