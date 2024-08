Attention à la catastrophe en Europe : "J'ai de gros doutes quant aux chances des clubs belges"

La semaine pourrait être très difficile pour les clubs belges engagés dans les tours préliminaires européens. Marc Degryse a beaucoup de doutes, et craint le pire.

Cette semaine, le Cercle de Bruges, l'Union Saint-Gilloise et La Gantoise entreront à nouveau en action pour tenter de décrocher leur qualification aux barrages de leur Coupe d'Europe respective. Des barrages pour lesquels est déjà qualifié, en Europa League, le Sporting d'Anderlecht.

Cependant, c'était la soupe à la grimace après les matchs aller. Le Cercle n'a pas existé à Molde, l'Union doit remonter un déficit de deux buts contre le Slavia Prague et Gand, qui a partagé, a encore tout à faire pour sortir Silkeborg. "J'ai de gros doutes quant aux chances de succès des clubs belges, cette semaine" lance Marc Degryse dans son analyse à Het Laatste Nieuws.

Vers une catastrophe pour les clubs belges en Europe ?

"L'Union a perdu Amoura et Nilsson, mais est surtout privée de Burgess. Il apporte son expérience, de la stabilité et du leadership en défense. Et Burgess sait aussi se trouver au bon endroit au bon moment, peut intimider un adversaire, contrôler le jeu,..."

L'équipe dans la meilleure situation après les matchs aller vient de perdre pour la deuxième fois consécutive en championnat et n'a pas encore trouvé la bonne formule, sous la houlette de Wouter Vrancken.

"Je ne peux pas imaginer que Sam Baro laissera son entraîneur avec cette équipe début septembre. Parmi les trois clubs belges en action, Gand est dans la meilleure position, mais la défaite sur le fil contre Charleroi ne fera certainement pas du bien au moral." Attention à la catastrophe pour le coefficient.