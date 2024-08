Une ancienne pépite du Club de Bruges vers la Premier League ?

Arrivé au Club de Bruges à l'été 2019 en provenance d'Hammarby pour moins de 4 millions d'euros, Odilon Kossounou a porté les couleurs des Brugeois à 55 reprises.

Après deux saisons passées chez les Blauw en Zwart, le défenseur central ivoirien a signé en Bundesliga, au Bayer Leverkusen. Il y aura joué 102 rencontres.

La saison dernière, il a fait partie intégrante de l'équipe qui a remporté la Bundesliga sans concéder la moindre défaite et atteint la finale de l'Europa League, jouant 34 rencontres toutes compétitions confondues.

Sous contrat jusqu'en 2026 avec Leverkusen, le joueur de 23 ans pourrait s'offrir un nouveau challenge cet été. Selon les informations de Fabrizio Romano, Kossounou intéresse Crystal Palace.

Le club angais aimerait recruter Kossounou en cas de départ de Marc Guehi. Ils penseraient également à Maxence Lacroix, qui évolue à Wolfsburg.

🔵🔴 Understand Crystal Palace are considering Odilon Kossounou as well as Maxence Lacroix as centre back options.



It all depends on Marc Guehi exit with Newcastle set to bid again soon ⚪️⚫️